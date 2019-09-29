Спортсмен из Подмосковья завоевал серебро на международном турнире по тхэквондо

Москва, 29 сентября. Шамсутдин Гамзатов завоевал серебряную медаль на международном турнире «Russia Open G-1» по тхэквондо, сообщили в Минспорта Московской области.

Соревнования проходили в Москве с 26 по 29 сентября, в них приняли участие более 250 спортсменов. Золотую медаль выиграл Андрей Канаев, на втором месте Шамсутдин Гамзатов, бронзовые метали получили атлеты из России — Ибрагим Евлоев и Никита Климачев.

По мнению главы Минспорта Московской области Романа Терюшкова, выступления российских спортсменов были очень успешными. В весовой категории до 63 кг представители национальной сборной по тхэквондо завоевали весь комплект медалей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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