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Спортсмен из Подмосковья завоевал серебро на международном турнире по тхэквондо

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Спортсмен из Подмосковья завоевал серебро на международном турнире по тхэквондо

Москва, 29 сентября. Шамсутдин Гамзатов завоевал серебряную медаль на международном турнире «Russia Open G-1» по тхэквондо, сообщили в Минспорта Московской области.

Соревнования проходили в Москве с 26 по 29 сентября, в них приняли участие более 250 спортсменов. Золотую медаль выиграл Андрей Канаев, на втором месте Шамсутдин Гамзатов, бронзовые метали получили атлеты из России — Ибрагим Евлоев и Никита Климачев.

По мнению главы Минспорта Московской области Романа Терюшкова, выступления российских спортсменов были очень успешными. В весовой категории до 63 кг представители национальной сборной по тхэквондо завоевали весь комплект медалей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что освобожденный по УДО футболист Павел Мамаев покинул «Краснодар» и подписал двухлетний контракт с «Ростовом».

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