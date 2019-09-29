Пенсионерка в Москве лишилась ценностей на миллион рублей

Москва, 29 сентября. Полиция разыскивает злоумышленника, который украл ювелирные украшения у пенсионерки в поселении Воскресенское, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел утром 28 сентября на территории СНТ Лаптево. В полицию обратилась женщина 1948 года рождения.

По словам пенсионерки, неизвестный проник в двухэтажный дом, взломал металлический сейф, из которого похитил деньги и ювелирные изделия. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведется расследование, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что подросток в Кемерово набросился на пенсионерку и отобрал сумку прямо на улице.