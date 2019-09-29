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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

Москва, 29 сентября. В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует с 09.00 30 сентября до 09.00 2 октября. Спасатели также объявили «желтый» уровень погодной опасности в Рязанской, Смоленской и Тульской областях.

По данным синоптиков, рабочая неделя начнется с тепла. Воздух прогреется до 15 градусов тепла. В пятницу похолодает, ветер будет усиливаться, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что антициклон принесет дожди в центральную часть России.

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