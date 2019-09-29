Концерты и выставки подготовили в Москве к Дню пожилого человека

Москва, 29 сентября. Концерты, викторины и мастер-классы проведут к Дню пожилого человека, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия пройдет с 30 сентября по 4 октября в разных районах столицы. В Коптево участники проекта «Московское долголетие» организуют концерт.

В парке «Лианозовский» состоится концерт ретромузыки. На танцевальной площадке проведут мастер-класс по зумбе. В районе Марьино 3 октября москвичам предложат принять участие в викторине о советском кино.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 октября проект «Московское долголетие» расширят. В него включат мастер-классы по зимним видам спорта. По словам градоначальника, проект поддержали спортивные организации, коммерческие компании и общественники.