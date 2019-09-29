Пенсионеров в Москве пригласили бесплатно посетить Дарвиновский музей

Москва, 29 сентября. Вход в Дарвиновский музей в Москве будет бесплатным для пенсионеров 3 октября, сообщили в пресс-службе музея.

Пенсионеры в Международный день пожилых людей смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию музея. Людям старшего поколения расскажут об экзотических растениях, высаженных в зеленом дворике учреждения.

Гиды проведут экскурсию «Исчезнувшие гиганты и не только» о развитии жизни на Земле и древних обитателях нашей планеты. В 13.00 для посетителей состоится концерт.

Праздничные мероприятия для людей старшего поколения начнутся с 30 сентября в разных районах Москвы. Ранее сообщалось, что в День пожилых людей проведут викторины, концерты и образовательные мастер-классы.

С 1 октября проект «Московское долголетие» расширили, включив в программу мастер-классы по зимним видам спорта.