Жители Подмосковья сфотографировали загадочный «бублик» в небе

Москва, 29 сентября. Жители подмосковного города Селятино сфотографировали в небе странное темное кольцо. Фото аномалии опубликованы в соцсетях.

Кольцо висит в небе над городом, жители Селятино гадают о его происхождении. Некоторые пользователи считают, что это след НЛО или портал в параллельный мир.

Один из жителей Подмосковья предположил, что такой след оставил военный самолет при преодолении скорости звука, передает «360». Уфолог Юрий Сенькин попытался объяснить загадочное явление.

Эксперт считает, что образовавшийся «бублик» — это некий дымовой вихрь. Он может быть связан с выхлопом топлива при прохождении самолетом скоростного барьера.