Москвичей пригласили в библиотеку имени Рудомино на лекции о музыке

Москва, 29 сентября. Лекторий заработает 8 октября в Государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Преподаватель НИУ ВШЭ Артем Рондарев расскажет о принципах существования «массового и высокого» в современной музыке. Он также расскажет о роли Черли Чаплина и Серджио Леоне в становлении кинематографа.

Он предложит участникам лектория обсудить современное музыкальное искусство — от хитов Селин Дион и британской группы Madness. Вход бесплатный при наличии регистрации.

Ранее сообщалось, что проект «День без турникетов» в Москве посетили более пяти тысяч человек. Им рассказали о видах шоколада, виртуальной реальности.

С 30 сентября в столичных поликлиниках стартуют семинары о здоровье и профилактике вирусных заболеваний.