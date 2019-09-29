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Более пяти тысяч москвичей посетили площадки акции «День без турникетов»

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Более пяти тысяч москвичей посетили площадки акции «День без турникетов»

Москва, 29 сентября. Участниками акции «День без турникетов» стали около пяти тысяч человек, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи своими глазами увидели, как делают конфеты, познакомились с системами умного дома. Они посетили мероприятия на 37 площадках. 

В технопарке «На Зорге» состоялись мастер-классы по архитектуре и дизайну, полиграфии. В технопарке «Вертикальный взлет» горожанам показали, как работают в мастерских AR и VR.

Специалисты столичной кондитерской фабрики рассказали, как работает оборудование и предложили продегустировать разные виды шоколада.

Ранее сообщалось, что горожан пригласили на семинары и лекции о здоровье и профилактике ОРВИ и гриппа в столичных поликлиниках. Занятия пройдут с 30 сентября по 5 октября.

Московские центры социального обслуживания пригласили москвичей отметить День учителя 5 октября.

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