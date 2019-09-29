Собянин сообщил, что БКЛ разгрузит Кольцевую линию метро и МЦК

Москва, 29 сентября. Большая кольцевая линия (БКЛ) разгрузит Кольцевую линию метро и МЦК, радиальные направления метрополитена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

БКЛ является крупнейшим в мире проектом в области метростроения, ее протяженность достигает 70 км. Градоначальник отметил, что с БКЛ сделают 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК и 11 пересадок на железную дорогу.

Строительство одного из участков БКЛ стартовало в 2017 году, сейчас участок от станции «Аминьевское шоссе» до «Проспекта Вернадского» готов на 35%.

Собянин считает, что открытие первых станций БКЛ на 15% разгрузит центральные станции метро. В общей сложности в Москве в ближайшие пять лет ожидается открытие 50 станций метрополитена.