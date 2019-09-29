Собянин рассказал, кто поддержал проект «Московское долголетие»

Москва, 29 сентября. Более тысячи коммерческих компаний подключились к проекту «Московское долголетие», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Вузы, небюджетные организации, коммерческие компании поддерживают проект. В осенне-зимнем сезоне к «Московскому долголетию» подключились спортивные объекты.

По словам Собянина, в этом году люди старшего возраста смогут поиграть в футбол, волейбол, баскетбол. С 1 октября программа значительно расширяется, в нее включают зимние виды спорта.

Ранее сообщалось, что для пожилых людей в рамках программы заработают ледовые катки. Образовательно-просветительский проект направлен на поддержку активности старшего поколения, профориентацию.