Московские врачи спасли жизнь пациентке с волчанкой

Москва, 29 сентября. Врачи клинической больницы №4 департамента здравоохранения Москвы спасли пациентку с системной красной волчанкой.

Волчанка является сложнейшим аутоимунным заболеванием. У женщины болезнь протекала очень активно, были поражены практически все органы.

Состояние пациентки на момент госпитализации было сложным, ей назначили лечение. Позднее ее состояние ухудшилось, женщину перевели в отделение реанимации.

Две недели московские врачи боролись за жизнь пациентки, сейчас ее состояние стабилизировалось, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что калининградские хирурги успешно удалили пациентке опухоль головного мозга размером с апельсин.