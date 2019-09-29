Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Московские врачи спасли жизнь пациентке с волчанкой

1 095
0 Оставить комментарий

Московские врачи спасли жизнь пациентке с волчанкой

Москва, 29 сентября. Врачи клинической больницы №4 департамента здравоохранения Москвы спасли пациентку с системной красной волчанкой.

Волчанка является сложнейшим аутоимунным заболеванием. У женщины болезнь протекала очень активно, были поражены практически все органы.

Состояние пациентки на момент госпитализации было сложным, ей назначили лечение. Позднее ее состояние ухудшилось, женщину перевели в отделение реанимации.

Две недели московские врачи боролись за жизнь пациентки, сейчас ее состояние стабилизировалось, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что калининградские хирурги успешно удалили пациентке опухоль головного мозга размером с апельсин.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров