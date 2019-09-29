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Власти Москвы рассказали, какие животные попадают в центр реабилитации

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Власти Москвы рассказали, какие животные попадают в центр реабилитации

Москва, 29 сентября. В центре реабилитации диких животных живут львы, обезьяны, лисы, черепахи, еноты, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Одни животные попали сюда из офисов, другие сбежали от владельцев. Сов очень часто забирают у фотографов, у которых нет условий для нормального содержания птиц.

Центр реабилитации находится в деревне Андрейково Московской области. Зверей сюда часто доставляют после звонков неравнодушных горожан, которые стали свидетелями жестокого обращения с животными.

На территории центра находится более 600 животных. После реабилитации одни отправятся на волю, а другие могут поехать в зоопарк.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились три краснокнижных страуса. Они пришли на смену старым птицам.

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