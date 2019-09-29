Более 30 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах

Москва, 29 сентября. В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов, что подтверждается информацией сервиса «Яндекс. Расписания».

Во «Внуково» задержали шесть рейсов и два отменили, в «Домодедово» 13 рейсов задержали и два отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержались восемь рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» расписание не менялось. Ранее сообщалось, что в столичном регионе установилась дождливая погода.

Столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла. Рабочая неделя начнется с обложных дождей.