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Центры соцобслуживания пригласили москвичей отметить День учителя

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Центры соцобслуживания пригласили москвичей отметить День учителя

Москва, 29 сентября. Столичные центры социального обслуживания (ТЦСО) с 30 сентября по 4 октября пригласили отметить День учителя.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, для педагогов подготовили большую развлекательную и образовательную программу, мастер-классы. 30 сентября в филиале «Дмитровский» состоится концерт «Душа поет».

1 октября в филиале «Войковский» организуют праздник «Мои года — мое богатство!». 4 октября в ТЦСО «Бескудниково» состоится концерт «Учителями славится Россия» В этом году День учителя будут отмечать 5 октября.

Ранее сообщалось, что в столичных поликлиниках с 30 сентября по 5 октября проведут лекции о здоровье и семинары о профилактике гриппа и ОРВИ.

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