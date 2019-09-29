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Москвичей пригласили в столичные поликлиники на семинары о здоровье

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Москвичей пригласили в столичные поликлиники на семинары о здоровье

Москва, 29 сентября. Жителей российской столицы пригласили в поликлиники на семинары о здоровье, которые пройдут с 30 сентября по 5 октября.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, посетители смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, проверить легкие. Врачи помогут определить уровень холестериа и глюкозы в крови, дадут экспресс-оценку работы сердечно-сосудистой системы.

В поликлиниках расскажут о профилактике ОРВИ и гриппа. Специалисты расскажут, как оказывать первую помощь и ухаживать за лежачим больным.

С 4 сентября в столице стартовала прививочная кампания против гриппа. С начала сентября прививку сделали более 700 тысяч человек. По мнению специалистов, это единственный эффективный способ уберечься от гриппа в осенне-зимний период.

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