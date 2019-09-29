Власти Москвы рассказали о застройке территории Рижского грузового двора

Москва, 29 сентября. Офисный центр, жилой комплекс и транспортно-пересадочный узел планируется построить на территории Рижского грузового двора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Власти Москвы определятся с концепцией застройки района до конца 2019 года. По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, проект выберут с помощью международного конкурса архитекторов.

Концепцию разрабатывают дизайнеры из США, Японии, Голландии, России и Японии. Здесь построят офисный центр для служб РЖД. Хуснуллин подчеркнул, что на месте промзоны должен появиться благоустроенный район.

Накануне Хуснуллин сообщил, что Некрасовскую ветку метро достроят до конца года. В общей сложности за пять лет в Москве откроют до 50 новых станций.