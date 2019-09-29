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Облачная погода с дождем ожидается в Москве 29 сентября

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Облачная погода с дождем ожидается в Москве 29 сентября

Москва, 29 сентября. Синоптики Гидрометцентра России рассказали об облачной и дождливой погоде в воскресенье в Москве.

Воздух прогреется до 13 градусов тепла, в ночь на 30 сентября похолодает до 8-10 градусов тепла. Ветер подует с южной стороны со скоростью до 10 метров в секунду.

В ночное время ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 740 мм ртутного столба.

В Московской области столбики термометров поднимутся до отметки 14 градусов тепла, ожидается дождь. Рабочая неделя начнется с обложных дождей.

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