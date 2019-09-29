Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Смертельное ДТП с участием трех авто произошло в Москве, ФАН публикует видео

47
0 Оставить комментарий

Смертельное ДТП с участием трех авто произошло в Москве, ФАН публикует видео

Москва, 29 сентября. Смертельное ДТП с участием мусоровоза, такси и автомобиля каршеринга произошло на третьем транспортном кольце столицы.

По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга сбил человека, который от полученных травм скончался. Как стало известно Федеральному агентство новостей, из-за этой аварии произошло столкновение такси и мусоровоза. В результате ДТП перекрыты две полосы движения.

Ранее автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, в ДТП погиб один человек.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров