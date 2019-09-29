Смертельное ДТП с участием трех авто произошло в Москве, ФАН публикует видео

Москва, 29 сентября. Смертельное ДТП с участием мусоровоза, такси и автомобиля каршеринга произошло на третьем транспортном кольце столицы.

По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга сбил человека, который от полученных травм скончался. Как стало известно Федеральному агентство новостей, из-за этой аварии произошло столкновение такси и мусоровоза. В результате ДТП перекрыты две полосы движения.

Ранее автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, в ДТП погиб один человек.