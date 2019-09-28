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Четыре развязки на МКАД реконструируют до 2021 года

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Четыре развязки на МКАД реконструируют до 2021 года

Москва, 28 сентября. Четыре транспортные развязки на пересечении МКАД и вылетных магистралей реконструируют до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин рассказал, что за последние семь лет отремонтированы 16 развязок. Планируется отремонтировать пересечение МКАД и Липецкой улицы, Волоколамского шоссе, улицы Верхние Поля, а также Осташковского шоссе.

На некоторых участках уже стартовали ремонтные работы. Эти дороги помогут на 20% снизить загруженность МКАД.

Ранее сообщалось, что Некрасовскую линию метро планируют достроить до конца текущего года. В общей сложности в ближайшие пять лет в российской столице откроется порядка 50 новых станций метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал необходимость развития и расширения транспортной инфраструктуры города.

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