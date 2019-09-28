Некрасовскую ветку метро Москвы достроят до конца года

Москва, 28 сентября. Работы на станции метро «Нижегородская» выполнены на 90 процентов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что Некрасовская линия метро достроят до конца года. Станции БКЛ «Авиамоторная» и «Лефортово» находятся на высокой стадии готовности.

Чиновник добавил, что Некрасовская ветка улучшит транспортную доступность районов на юге и востоке российской столицы. Он добавил, что на станции «Нижегородская» появится ТПУ, в состав которого войдут станции Московского центрального кольца.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие пять лет построят около 50 станций. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что новые станции БКЛ на 15% разгрузят центральные станции столичного метрополитена.