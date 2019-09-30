Московские врачи стали чаще консультировать пациентов через мессенджеры и Skype

Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы (НИИОЗММ ДЗМ) провел анкетирование 304 врачей и 297 пациентов семи клиник: их опросили о введении в московском здравоохранении технологий телемедицины. По мнению врачей, общение с доктором онлайн в первую очередь важно для родителей малышей, маломобильных и пациентов из отдаленных регионов. Это консультации по питанию и уходу, дистанционное наблюдение, выписка рецептов и прочие услуги. Исключение составляет выдача рекомендации по лечению — ее нужно получать на очном приеме.

Телемедицинские услуги могут успешно работать в столичных медучреждениях согласно федеральному закону №242. Их главными достоинствами, по данным исследователей, являются оперативность оказания помощи (26%), возможность связаться с врачом прямо из дома (25%) и отсутствие записи и очередей к специалистам (17%).

Основным препятствием в использовании телемедицины врачи называют отсутствие у них на это свободного времени (25%). По их мнению, услуга предполагает дополнительную рабочую нагрузку. Еще одним аргументом (21%) «против» выступает низкое качество диагностики из-за отсутствия физического осмотра пациента.

В интервью Федеральному агентству новостей начальник отдела медико-социологических исследований ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» Игнат Богдан развеял эти опасения.

«Такие ответы свидетельствуют о наличии пробелов в знаниях врачей и недостаточной информационной политике в области применения телемедицинских технологий. Нам нужно проинформировать медиков о том, что телемедицина — это один из современных способов работы с пациентами, а не увеличение уже имеющейся нагрузки», — заявил он.

Практика использования телемедицинских технологий в Москве достаточно мала: только 11% опрошенных сообщили, что имеют подобный опыт. По данным респондентов, они консультируют пациентов через мессенджеры и Skype.

Исходя из исследования НИИОЗММ ДЗМ, использование мессенджеров — самый предпочтительный способ получения удаленных консультаций для пациентов, а значит, его востребованность будет расти. Такая практика способна сэкономить значительную часть ресурсов системы здравоохранения. Для автоматизации запросов медучреждения могут использовать чат-боты и подключать операторов.

По результатам опроса, участвовать в оказании и получении медицинской помощи «на удаленной основе» согласна почти половина столичных врачей (45%) и треть пациентов (34%).