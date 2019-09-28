Режиссер Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи в Москве

Москва, 28 сентября. Известный театральный режиссер Леонид Хейфец в Москве напал на врача скорой помощи.

Инцидент произошел 28 сентября, когда супруга и дочь вызвали скорую Хейфецу. По предварительным данным, врач хотела измерить давление пациента в подъезде дома.

В этот момент 85-летний режиссер выхватил нож и ударил медика в ногу. Бригада скорой помощи вызвала правоохранителей на место происшествия.

Информация о том, в каком состоянии находится пострадавшая, не сообщается. Фельдшера срочно госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Леонид Хейфец учился в ГИТИС, работал в ТЮЗе в Риге, Центральном театре советской армии, Государственном академическом Малом театре и в других российских театрах. Он является народным артистом России.

Режиссер поставил такие пьесы как «Пигмалион», «Вишневый сад», «Король Лир», «Дядя Ваня», передает «Пятый канал». В этом году несколько постановок Хейфеца покажут в рамках осенней программы театрального фестиваля «Золотая маска».

Постановки состоятся на театральных подмостках в трех городах России и за рубежом, в том числе в Латвии, Эстонии и Турции.

Ранее сообщалось, что в мае Хейфец попал в больницу из-за проблем с сердцем.