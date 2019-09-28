Более 700 парков и водоемов благоустроили в Москве за девять лет

Москва, 28 сентября. Более 700 общественных пространств появилось в столице за последние девять лет, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В российской столице завершили работу по благоустройству 139 парковых территорий и водных объектов. Планируется привести в порядок еще 20 объектов до конца года.

В усадьбе Люблино восстановили лодочную станцию, в Дюссельдорфском парке сделали площадку для выгула собак. В парке в пойме реки Яузы объединили прибрежные территории в единое пространство для отдыха.

В Черкизовском парке появится новая голубятся, здесь также появилась зона для занятия экстремальными видами спорта, пишет «Вечерняя Москва». Столичные власти считают, что развитие и благоустройство городских парков влияет на туристическую привлекательность Москвы.

По словам мэра Сергея Собянина, до конца года ожидается до 24 млн иностранных туристов.