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Открытие Moscow Fashion Week состоится в московском метро

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Открытие Moscow Fashion Week состоится в московском метро

Москва, 28 сентября. Показ мод в рамках Moscow Fashion Week состоится на станции «Деловой центр», говорится в сообщении пресс-службы метрополитена Москвы.

Российские и иностранные дизайнеры представят свои коллекции в Москве в октябре. Первым подиумом в рамках Moscow Fashion Week станет метрополитен.

Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров презентуют Даниил Анциферов, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I’m not, Etudes, Carne Bollente и другие дизайнерские марки, пишет РИАМО.

В прошлом году Неделя моды проходила в Гостином дворе, где было представлено более 30 новых брендов одежды. Мероприятие привлекло известных музыкантов, спортсменов, звезд шоу-бизнеса и поклонников моды из разных городов России.

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