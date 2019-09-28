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Исторический фестиваль «Война и мир» стартовал в Новой Москве

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Исторический фестиваль «Война и мир» стартовал в Новой Москве

Москва, 28 сентября. Фестиваль «Война и мир» стартовал в музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» в Новой Москве, сообщается на сайте Минкультуры России.

Фестиваль посвящен классическому периоду российской истории первой половины XIX века. Место проведения выбрали не случайно, именно в Остафьево работал известный российский историк Николай Карамзин.

В его усадьбе гостили писатели Александр Пушкин, Николай Гоголь, Василий Жуковский. Атмосферу XIX века воссоздали с помощью мастер-классов с традиционным оружием. Вечером состоится грандиозный бал.

Для участников фестиваля подготовили программу мероприятий, которые были популярны среди дворян. Фестиваль поможет популяризировать русскую культуру и привлечет гостей в усадьбу Остафьево, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на Головинском канале в Москве проходит фестиваль малых рек.  А в библиотеке имени Рудомино стартовал фестиваль немецкой культуры. 

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