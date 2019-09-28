Самолет вернулся на стоянку в «Домодедово» из-за двух пьяных пассажиров

Москва, 28 сентября. Самолет, готовившийся к вылету в Минеральные Воды, вернулся на стоянку аэропорта «Домодедово» из-за двух пьяных пассажиров. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Житель Северной Осетии хотел попасть в кабину пилотов. Экипаж судна пытался остановить дебошира, но тот не реагировал на замечания и отвечал нецензурной бранью. Второй пассажир — житель Петербурга курил на борту лайнера.

Полиция доставила хулиганов в дежурную часть. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови у задержанных. В отношении первого возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Петербуржца привлекли к административной ответственности о нарушении закона о запрете курения в помещениях и на объектах, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пьяная женщина устроила дебош в самолете, летевшем в Турцию.