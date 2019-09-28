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Фестиваль малых рек стартовал в Москве

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Фестиваль малых рек стартовал в Москве

Москва, 28 сентября. Фестиваль малых рек проходит в Головинском канале в субботу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для гостей праздника организовали ярмарку, выступления музыкантов, игры и мастер-классы. Задача фестиваля — напомнить горожанам о чистоте городских рек, обновлении экосистем районов.

На Головинском канале создали пространства для арт-проектов, творческих кружков. Москвичам расскажут о кружках и секциях для детей рядом с домом.

Гиды организовали прогулки по району и исторические велоэкскурсии, пишет РИАМО. Завершится праздничная программа фейерверком.

Ранее сообщалось, что во Всероссийской библиотеке имени Рудомино проходит фестиваль немецкой культуры.

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