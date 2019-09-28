Движение трамваев приостановят на юго-западе Москвы из-за ремонта

Москва, 28 сентября. Схема движения общественного транспорта изменилась на нескольких улицах Москвы в связи с проведением ремонтных работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В выходные дни на северо-западе столицы трамваи №15, 30, 31 не будут ходить по Авиационной улице. Пассажирам предложили пересесть на автобус №015 и троллейбус №70.

Ремонт путей начнется на Ломоносовском проспекте, в связи с чем отменяется движение трамваев между метро «Университет» и улицей Ивана Бабушкина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице активно развивается электрический транспорт. До конца года количество электробусов достигнет 300. За последний год они перевезли более 10 миллионов человек.