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Синоптики рассказали о погоде 28 сентября

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Синоптики рассказали о погоде 28 сентября

Москва, 28 сентября. Облачная погода с прояснениями установится в столичном регионе в субботу, сообщают «Метеоновости».

В Москве температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, в Московской области — 9-14 градусов тепла. Ветер переменного направления подует со скоростью до 5 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное — 751 мм ртутного столба. Кислородный режим благоприятный для прогулок. Метеозависимые люди могут почувствовать геомагнитный фон.

Это может привести к головным болям, нарушениям сердечного ритма, пишет РИАМО. С воскресенья в московском регионе начнется сезон дождей. Следующая неделя будет прохладной. 

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