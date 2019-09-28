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Москвич устроил стрельбу в ночном клубе

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Москвич устроил стрельбу в ночном клубе

Москва, 28 сентября. Посетитель ночного клуба открыл стрельбу, два человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 28 сентября на 15-й Парковой улице. По данным правоохранителей, несколько человек устроили потасовку. 

Один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета в оппонентов. Скорая госпитализировала одного пострадавшего. Второй получил медицинскую помощь на месте.

Злоумышленник скрылся с места инцидента на сером Volvo. Полиция разыскивает нападавшего, пишет РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в парикмахерской в Московской области.

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