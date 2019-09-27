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Сотрудницы московской полиции пожаловались на домогательства со стороны начальника

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Сотрудницы московской полиции пожаловались на домогательства со стороны начальника

Москва, 27 сентября. Полиция Москвы проводит проверку по факту жалоб сотрудниц одного из ОВД на своего начальника о домогательствах. 

«В столичном главке начата проверка», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы московского управления МВД России. 

Подробности дела в полиции не уточнили.

Ранее в СМИ появилась информация, что две женщины-полицейские написали жалобы о домогательствах на одного из своих начальников в ОМВД «Щукино». Сотрудницы МВД пожаловались в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии. Как доказательство была представлена переписка с начальником в мессенджере. 

Источник в ОМВД «Щукино» уточнил, что если в ходе проверки указанные в жалобе факты подтвердятся, руководитель будет уволен. 

Ранее в пятницу «Газета.ру» сообщала, что 27-летнего жителя Алтайского края задержали на Кипре по подозрению в нападении на местную жительницу. Еще в начале августа экс-следователь вышел из колонии, где он отбывал наказание за изнасилования в Горно-Алтайске. По данным СМИ, мужчина сам принимал заявления о преступлениях от своих жертв.

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Источник: ТАСС
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