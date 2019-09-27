Синоптик предупредила москвичей о низком атмосферном давлении

Москва, 27 сентября. Низкое атмосферное давление ожидается в Москве 1 октября, об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в первый день октября столбики атмосферного давления опустятся до 732 миллиметров ртутного столба. Ожидается, что будет побит рекорд 1954 года, тогда атмосферное давление составляло 733 миллиметра.

Позднякова добавила, что после 1 октября атмосферное давление начнет расти и вернется к норме. Метеоролог отметила, что осень в европейской части России выдалась аномально холодной. Синоптики объяснили, что это связано с циклоном из Скандинавии.

Ранее синоптики сообщили, что в пятницу, 27 сентября, в Москве будет облачная погода. По данным синоптиков, в пятницу столичные термометры покажут от +10 до +12 градусов. Во второй половине дня местами могут пройти небольшие дожди.

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