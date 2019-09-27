Ученые из Подмосковья рассказали, как потратят полученные гранты

Москва, 27 сентября. Восемь молодых кандидатов и докторов наук из Московской области получили гранты за проведенные ими исследования. Сумма поощрения для кандидата наук составляет 600 тысяч рублей, а для доктора — миллион рублей.

В конкурсе участвовали почти 2,5 тысячи кандидатов наук и 224 доктора. Гранты получили лишь восемь человек: семь кандидатов и один доктор наук. Двое обладателей грантов рассказали, как потратят полученные средства.

Старший научный сотрудник ГОУ ВО Московского государственного областного университета, кандидат химических наук Александр Казак получил грант за исследование в сфере информационных систем. Журналистам телеканала «360» он рассказал, что надеялся получить грант, однако уверенности в победе не было. Полученные средства он планирует потратить на поездки на конференции, научные исследования и материалы для них, а также на зарплату участникам исследования, так как работал он не один, а с командой.

Научный сотрудник лаборатории профилированных кристаллов ИФТТ РАН, старший научный сотрудник Сеченовского университета Ирина Долганова стала обладателем гранта за исследование в сфере технических и инженерных наук. Она поделилась, что во время работы не думала о деньгах как цели — главным было выполнение исследования. Полученные средства она планирует распределить на расходные материалы для исследований и опубликование научных статей.

Ранее стало известно, что ученые СФУ и Университета Гранады создали уникальное программное обеспечение, которое позволяет архитекторам соединить природные формы — листья и раковины моллюсков — с экономичным подходом к строительству.