Столичные больницы пригласили москвичей на дни открытых дверей

Москва, 27 сентября. Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в октябре. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дни открытых дверей в московских медицинских учреждениях проводятся в рамках проекта «Входите, открыто!», организованного столичным департаментом здравоохранения. Посетители больниц смогут не только проверить здоровье, но и посетить лекции и мастер-классы.

Например, 1 октября в московской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого состоится лекция о здоровом питании. Этой же теме будет посвящена лекция, которая пройдет в тот же день в Московском клиническом научно-практическом центре имени А.С. Логинова. Кроме того, в этом учреждении москвичам старшего возраста расскажут о профилактике заболеваний сердца и сосудов, пишет «Вечерняя Москва».

Также 1 октября в городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского пройдет занятие занятие в рамках програмы «Женское здоровье. 45+». А в городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова состоится акция, посвященная Международному дню пожилых людей. Здесь москвичи старшего возраста смогут по предварительной записи проконсультироваться с кардиологом, неврологом, офтальмологом, урологом и лором, передает РИАМО.

Помимо этого, в рамках проекта «Входите, открыто!» пройдут мероприятия, посвященные здоровью юного поколения. Так, 5 октября в Морозовской детской городской клинической больнице состоится консультативный прием детей с врожденными пороками сердца и нарушениями сердечного ритма. А 23 октября в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой можно будет послушать лекцию на тему «Буллинг и особые дети: что делать родителям и детям». С полным списком всех мероприятий, запланированных на дни открытых дверей, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичей пригласили в столичные поликлиники на семинары о здоровье. Занятия продлятся до 28 сентября.