Синоптики пообещали москвичам облачную погоду 27 сентября

Москва, 27 сентября. Москвичей и гостей столицы ждет теплая и облачная погода 27 сентября. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенко.

По данным синоптиков, в пятницу столичные термометры покажут от +10 до +12 градусов. Во второй половине дня местами могут пройти небольшие дожди. 27 сентября в Москве будет дуть ветер, скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Синенко уточнил, что это значение соответствует норме.

Ранее синоптики сообщили, что потепление в Москве продолжится. По данным специалистов, 29 и 30 сентября воздух в столице прогреется до 10 – 15 градусов.