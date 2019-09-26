Отопление в домах Подмосковья включат до 30 сентября

Москва, 26 сентября. Отопление во всех многоквартирных домах Подмосковья включат до 30 сентября, заверил вице-губернатор области Дмитрий Пестов, обращаясь к главе региона Андрею Воробьеву.

Пестов отметил, что холода в этом году пришли раньше привычного срока, поэтому вопрос начала отопительно сезона поставили в приоритет. По его словам, подачу отопления начали раньше запланированного времени, теплом обеспечены уже более 98% социальных объектов, пишет «РИАМО».

«С 20 сентября мы приступили к включению всех наших котельных. Этот процесс занимает порядка десяти дней», — цитирует его телеканал «360».

Губернатор добавил, что знает обо всех поступающих жалобах от жителей Подмосковья и держит вопрос под личным контролем. Воробьев обратил внимание, что из нескольких тысяч социальных объектов не подключен буквально один десяток.

Ранее глава общественной организации «Контролируем ЖКХ» Анна Мороз положительно оценила подготовку Санкт-Петербурга к отопительному сезону. В течение лета коммунальные службы и рабочие провели испытания теплосетей, в общей сложности было выявлено и устранено более тысячи дефектов. Тепло уже пришло в дома Северной столицы.

Президент РФ Владимир Путин еще в середине сентября поручил обеспечить необходимые запасы топлива на время отопительного сезона в российских регионах. Он заслушал доклады министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и министра энергетики Александра Новака о подготовке страны к зиме.