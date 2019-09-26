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Отопление в домах Подмосковья включат до 30 сентября

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Отопление в домах Подмосковья включат до 30 сентября

Москва, 26 сентября. Отопление во всех многоквартирных домах Подмосковья включат до 30 сентября, заверил вице-губернатор области Дмитрий Пестов, обращаясь к главе региона Андрею Воробьеву.

Пестов отметил, что холода в этом году пришли раньше привычного срока, поэтому вопрос начала отопительно сезона поставили в приоритет. По его словам, подачу отопления начали раньше запланированного времени, теплом обеспечены уже более 98% социальных объектов, пишет «РИАМО».

«С 20 сентября мы приступили к включению всех наших котельных. Этот процесс занимает порядка десяти дней», — цитирует его телеканал «360».

Губернатор добавил, что знает обо всех поступающих жалобах от жителей Подмосковья и держит вопрос под личным контролем. Воробьев обратил внимание, что из нескольких тысяч социальных объектов не подключен буквально один десяток.

Отопление в домах Подмосковья включат до 30 сентября

Ранее глава общественной организации «Контролируем ЖКХ» Анна Мороз положительно оценила подготовку Санкт-Петербурга к отопительному сезону. В течение лета коммунальные службы и рабочие провели испытания теплосетей, в общей сложности было выявлено и устранено более тысячи дефектов. Тепло уже пришло в дома Северной столицы.

Президент РФ Владимир Путин еще в середине сентября поручил обеспечить необходимые запасы топлива на время отопительного сезона в российских регионах. Он заслушал доклады министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и министра энергетики Александра Новака о подготовке страны к зиме.

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Источник: Телеканал «360»
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