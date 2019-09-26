Москва, 26 сентября. Отопление включили во всех социальных объектах Москвы, завершается подача тепла в жилые помещения, об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточнила заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, тепло подали во все социальные объекты российской столицы. В их числе школы, детские сады, поликлиники, больницы. Таким образом, все объекты социальной сферы в Москве обеспечены теплом. Сейчас завершается подача тепла в жилые дома. Отопление уже заработало на территории Троицкого и Новомосковского округов.

Как добавили в пресс-службе, на отдельных узлах управления в поселках Десеновское и Мосрентген в данный момент управляющие компании и ТСЖ доводят теплоноситель до квартир.

23 сентября подача отопления в жилые и административные здания началась в Москве. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, на процесс регулировки температуры может потребоваться до пяти дней.

Отмечается, что подача отопления началась в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха ниже плюс восемь градусов по Цельсию и в соответствии с действующим регламентом. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что вся отопительная инфраструктура столицы была готова к подаче тепла еще 1 сентября. С 20 сентября отопление дали в социальных учреждениях города.

«С понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания», — скзал Бирюков.

Заместитель градоначальника отметил, что подача тепла является сложным технологическим процессом, на регулировку температуры может потребоваться до пяти дней.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы добавили, что запас столичной системы энергоснабжения позволяет стабильно и без перебоев обеспечивать горожан теплом и при достижении температуры наружного воздуха минус 30-40 градусов по Цельсию.