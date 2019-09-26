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В хостеле на территории Измайловского кремля произошел пожар, есть пострадавшие

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В хостеле на территории Измайловского кремля произошел пожар, есть пострадавшие

Москва, 26 сентября. На территории Измайловского кремля в хостеле «Петр Первый» произошел пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

В момент возгорания в здании находились порядка 340 человек. Эвакуацией постояльцев хостела занимались спасатели. Известно о пяти пострадавших. Сведений о характере ранений нет.

Пресс-служба столичного главка МЧС РФ также сообщила, что при пожаре в здании были спасены 15 человек. Возгорание было ликвидировано в 3.38 по московскому времени.

Ранее Газета.ru сообщила, что в норвежском городе Тромсе срочно эвакуировали жителей домов, расположенных в 300 метрах от горящего российского рыболовного траулера «Бухта Наездник». В момент возгорания на борту судна находились 29 человек, пострадали 12 моряков.

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Источник: Mash
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