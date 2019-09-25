Собянин дал старт проходке тоннеля юго-западного участка БКЛ

Москва, 25 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке центрального тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Протяженность тоннеля составляет 374 метра, он необходим для оборота и ночной стоянки поездов. В проходке задействован комплекс «Евгения» диаметром шесть метров.

Напомним, что строительство юго-западного участка БКЛ от станции «Аминьевское шоссе» до «Проспекта Вернадского» стартовало в 2017 году. Планируется, что работы завершат в 2021 году.

Столичные власти планируют в ближайшие пять лет построить около 50 станций метро. По словам Сергея Собянина, запуск БКЛ поможет на 15% разгрузить центральные станции метро.

Ранее сообщалось, что с БКЛ появятся три пересадки на радиальные линии метро, которые появятся до 2027 года.