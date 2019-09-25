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Гигантская «Лента Мебиуса» появится на ВДНХ в Москве

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Гигантская «Лента Мебиуса» появится на ВДНХ в Москве

Москва, 25 сентября. Строительство «Ленты Мебиуса» началось на ВДНХ, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ландшафтный аттракцион представляет собой пешеходный маршрут по несущей конструкции в виде знака бесконечности. Протяженность перевернутой «восьмерки» составляет 300 метров.

Конструкцию украсит архитектурная подсветка. Рядом с «Лентой Мебиуса» будет находиться сад пяти чувств  — здесь высадят различные растения. Работы планируется завершить в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках благоустройства территории возле Черкизовского пруда построят новую голубятню.

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