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Собянин рассказал о роли технологий в устойчивом развитии общества

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Собянин рассказал о роли технологий в устойчивом развитии общества

Москва, 25 сентября. Мэр российской столицы Сергей Собянин выступил на конгрессе Международной организации высших органов аудита, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сергей Собянин рассказал о своем видении принципов устойчивого развития. Он отметил, что главным вызовом времени являются перемены.

«И побеждает тот в конкурентной мировой борьбе, кто быстрее принимает решение адаптироваться к современному миру и внедряет современные технологии», — сказал градоначальник.

Именно нацеленность на результат, политическая смелость помогут добиться развития, отметил Собянин. По его словам, нужно отказаться от популистских решений и пробовать инновационные подходы.

Собянин неоднократно подчеркивал, что Москва стремится быть лидером во всех сферах. Это касается образования, социальной защиты населения, развития городской и транспортной инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы анонсировал строительство порядка 80 учреждений образования и здравоохранения в ближайшие три года.

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