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Стала известна средняя зарплата врачей в Подмосковье

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Стала известна средняя зарплата врачей в Подмосковье

Москва, 25 сентября. Средняя зарплата подмосковных врачей в первом полугодии 2019 года составила 91 156 рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Средняя зарплата медперсонала составляет 47 947 рублей, что на 12,1% выше показателя 2018 года. Как отметили в пресс-службе, в 2018 году в Московской области отремонтировали 74 поликлиники.

Семь медучреждений включили в программу ремонта на 2019 год. В настоящее время ремонтные работы ведутся в 16 поликлиниках.

В регионе завершается строительство 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Власти планируют закупить восемь мобильных пунктов медпомощи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Московской области за первые восемь месяцев 2019 года родилось более 46 тысяч детей.

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