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Молодожены в Москве обвинили водителя лимузина в краже конверта с деньгами

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Молодожены в Москве обвинили водителя лимузина в краже конверта с деньгами

Москва, 25 сентября. Более сотни тысяч рублей пропали из лимузина молодоженов в Москве, пострадавшие сообщили об инциденте в полицию.

Жених с невестой нашли свадебный лимузин через Интернет, это был белый Jaguar. 7 сентября молодожены покатались по городу, сделали фотографии в нескольких локациях и поехали в ЗАГС.

Они оставили подарки в арендованном авто. После регистрации молодые люди поехали в ресторан, а когда гулянье закончилось, вернулись домой, пишет KP.Ru.

По словам водителя, через какое-то время ему позвонил жених. Мужчина рассказал, что пропали ценные вещи из багажника автомобиля и крупная сумма денег. Он предупредил, что написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в российской столице задержали чемпиона по легкой атлетике по подозрению в краже дорогого смартфона в аптеке.

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