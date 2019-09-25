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Ледовый каток загорелся на западе Москвы

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Ледовый каток загорелся на западе Москвы

Москва, 25 сентября. Ледовый каток загорелся на Большой Филевской улице в Москве, видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Пожар произошел 25 сентября, клубы едкого дыма охватили здание катка. На место происшествия прибыли оперативные службы, пожарные борются с огнем.

Спасатели оценивают площадь возгорания. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства пожара.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей «Башни Федерация» в «Москва-Сити» из-за задымления в шахте лифта.

 

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