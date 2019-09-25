Вильфанд пообещал москвичам потепление в ближайшие дни

Москва, 25 сентября. Небольшое потепление ждет москвичей в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на 26 сентября температура воздуха в столичном регионе составит 0-2 градуса тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов тепла.

Такая же погода установится 27-28 сентября. Потеплеет до 10 — 15 градусов тепла 29-30 сентября. Ожидается облачная погода без осадков, передает «360».

По словам Романа Вильфанда, в октябре будет стоять комфортная погода. В солнечные дни воздух прогреется до 15 градусов тепла. Это напомнит возвращение бабьего лета.

Московские врачи рекомендуют горожанам одеваться по погоде и постоянно носить с собой зонт. По их мнению, резкое похолодание в столице может обострить ряд хронических заболеваний.