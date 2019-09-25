Форум «серебряных» волонтеров откроется 1 октября в Москве

Москва, 25 сентября. Всероссийский форум «серебряных» волонтеров начнется в Москве 1 октября, сообщил директор ГБУ «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Добровольцы старше 55 лет съедутся в Москву со всей России. Они встретятся с представителями столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

На встрече обсудят перспективы развития движения «серебряный» доброволец. Для иногородних участников форума организуют экскурсию по Москве, пишет РИАМО.

Дмитрий Покровской добавил, что на форуме состоятся встречи с известными россиянами. Для активистов проведут лекции и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что с 25 сентября в столичных парках стартуют мероприятия, приуроченные к Дню пожилых людей.