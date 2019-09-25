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Московских водителей стали чаще штрафовать за незаконную парковку

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Московских водителей стали чаще штрафовать за незаконную парковку

Москва, 25 сентября. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) за восемь месяцев 2019 года оштрафовала более 960 тысяч водителей за стоянку под запрещающими знаками и на газоне.

Число эвакуаций автомобилей на штрафстоянку увеличилось до 93 тысяч. Рост числа выявленных нарушений объяснили усилением контроля с помощью камер видеофиксации, пишет РИАМО.

Горожане используют приложение «Помощник Москвы» для отправки фото автомобиля нарушителя. По данным «Коммерсанта», в УГИБДД Москвы стали реже штрафовать за нарушение правил парковки.

За восемь месяцев текущего года сотрудники ГИБДД зафиксировали более 110 тысяч нарушений правил парковки, что на 43% меньше, чем в 2018 году.

Москва является лидером среди городов России и за рубежом по числу камер видеонаблюдения. Они позволяют правоохранителям раскрывать преступления и обеспечивают безопасность жителей города.

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