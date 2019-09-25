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Чемпиона России по легкой атлетике задержали за кражу смартфона в Москве

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Чемпиона России по легкой атлетике задержали за кражу смартфона в Москве

Москва, 25 сентября. Российский атлет Марк Толстихин стал фигурантом уголовного дела о краже iPhone у жительницы Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в июле на Неглинной улице в Москве. По словам потерпевшей, она зашла в аптеку, чтобы купить лекарств. Для удобства женщина положила телефон на стойку.

Когда москвичка рассчиталась за лекарства и собралась уходить, но телефон уже пропал. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность преступника.

Им оказался 30-летний чемпион РФ по легкой атлетике Марк Толстихин. Сейчас он находится в СИЗО за совершение других преступлений, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что в Москве прямо на съемочной площадке молодой человек украл дорогие смартфоны у режиссера Федора Бондарчука и актера Евгения Миронова.

 

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