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Жилой дом по программе реновации возведут в районе Люблино к 2021 году

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Жилой дом по программе реновации возведут в районе Люблино к 2021 году

Москва, 25 сентября. Строительство дома по реновации началось в районе Люблино, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Трехсекционный дом на 324 квартиры с подземной стоянкой построят к 2021 году. Он появится на Ставропольской улице.

Программа обновления жилого фонда заработала летом 2017 года. Она предусматривает расселение старых домов, в которых проживает болеее миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Бескудниковском районе столицы началось расселение двух домов по реновации. Москвичам уже направили письма с предложением о равнозначных по площади квартирах.

Власти Москвы также предложили горожанам улучшить жилищные условия, докупив площадь по скидкой 10%.

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