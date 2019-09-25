Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Мосгордуме обсудят введение штрафов за руферство

48
0 Оставить комментарий

В Мосгордуме обсудят введение штрафов за руферство

Москва, 25 сентября. Депутаты Мосгордумы обсудят введение административной ответственности для руферов, рассказал глава столичного парламента Алексей Шапошников.

Столичные власти не должны оставить нерешенным вопрос об ответственности за руферство. По словам Шапошникова, нельзя допустить, чтобы руферы рисковали жизнями других людей. 

«При этом запрет не будет распространяться на деятельность специальных служб, ресторанов и кафе, законно размещающихся на крышах зданий», — пояснил он.

Глава Мосгордумы добавил, что нужно подготовить проект федерального закона. Ранее депутаты поддержали законопроект об усилении ответственности за зацепинг, пишет ТАСС.

17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил депутатов Мосгордумы со вступлением в должность. Он отметил, что предстоит много работы на благо столицы.

У Москвы много амбициозных проектов, добавил градоначальник.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров