В Мосгордуме обсудят введение штрафов за руферство

Москва, 25 сентября. Депутаты Мосгордумы обсудят введение административной ответственности для руферов, рассказал глава столичного парламента Алексей Шапошников.

Столичные власти не должны оставить нерешенным вопрос об ответственности за руферство. По словам Шапошникова, нельзя допустить, чтобы руферы рисковали жизнями других людей.

«При этом запрет не будет распространяться на деятельность специальных служб, ресторанов и кафе, законно размещающихся на крышах зданий», — пояснил он.

Глава Мосгордумы добавил, что нужно подготовить проект федерального закона. Ранее депутаты поддержали законопроект об усилении ответственности за зацепинг, пишет ТАСС.

17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил депутатов Мосгордумы со вступлением в должность. Он отметил, что предстоит много работы на благо столицы.

У Москвы много амбициозных проектов, добавил градоначальник.